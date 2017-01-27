13歲阿亮玩樂高 要拚台灣第一人

過年宅經濟 在家玩樂高專題3年僅13歲、就讀國一的鄭宇亮，與其他同齡的學生不一樣的他，目前已是樂高專業的MOCer，他的作品投稿到LEGO ideas，有機會成為投稿達標、評估量產的台灣第一人。

阿亮（鄭宇亮）是一個小小樂高迷，從3歲開始，亮爸鄭鈞瑋無意間拿著一盒朋友送的樂高小玩具給阿亮，原本不覺得阿亮有辦法完成，沒想到阿亮卻變得不斷地在摸索積木，本來很吵鬧，拿到樂高後卻很安靜地堆積木，過沒幾天，阿亮就完成了這組樂高。

於是亮爸決定，再幫阿亮買一盒，後來又從小盒遍中盒、中盒變大盒，阿亮在玩得過程中，也越玩越有創意。據估計，鄭鈞瑋為了阿亮玩樂高，10年來投資約新台幣百萬元。

阿亮在10歲那年的父親節前夕，已經投入樂高積木創作很多年，他問爸爸喜歡什麼，想要用樂高組一個當父親節禮物，當時亮爸立下了「悍馬車」這個困難的題目，鄭爸爸認為，阿亮不可能做得出來，沒想到，阿亮完全出乎意料之外地，組了一台悍馬車當爸爸的父親節禮物。

有些小孩貪玩，常常會荒廢課業，但阿亮跟爸爸約定，在班上維持前50%的成績，他每次都有達成，每天回家需要念的書、寫的功課，阿亮利用學校下課10分鐘的時間完成，為的就是能夠一回家就玩樂高。

談到媽媽有沒有反對，阿亮說，只要正常吃飯、洗澡、刷牙、睡覺，媽媽就會讓他盡情玩樂高。

雖然身邊的朋友很少玩樂高，但是阿亮卻是越玩越有興趣，日前他應朋友的邀請，幫忙組台摩托車，亮爸上網幫他找來重機的零件分解圖，阿亮就這麼四處蒐集材料、摸索著完成了這台重機。

作品一拍照放上網路的樂高社團，立刻引發了很大的迴響，紛紛鼓勵他能夠投稿到LEGO ideas，但當時年紀不足的他，遲至去年11月滿13歲、符合官方的年齡限制後，12月才正式投稿。

鄭鈞瑋說，LEGO ideas是樂高官方的平台，他們鼓勵MOCer將創作投稿，在一定的時間內如果獲得一定的票數，則可以繼續留在網路上，最終的目標是在約2年的時間內，必須募集1萬個讚，之後樂高就會評估是否將這個創意作品量產。

目前LEGO ideas雖然已經有台灣玩家投稿，但還沒有任何作品達到標準，但是年僅13歲的阿亮，作品刊登僅1個多月，已經有超過4700票的支持，是台灣玩家目前最有可能達標的作品。

回頭看看對阿亮的投資，亮爸說，堆積木的邏輯性與空間感，可以加速腦神經連結，而且對忍受挫折能力增加很多。

亮爸說，自己偶爾會失手弄壞阿亮的作品，阿亮以前或許會哭，但現在都會說，拼起來就好。

從記者的訪談過程中也發現，阿亮幾乎手不離樂高地玩著，即便在拆分的過程中失手弄壞，他都立刻說「沒關係，再拼就好」。

也有資深玩家說，亮爸與阿亮因為玩樂高，感情好得已經不像是對父子，反而像是好兄弟、好朋友，這恐怕才是亮爸最大的收穫。

阿亮投稿LEGO ideas的作品與投票教學網址：http://www.loserlab.tw/2016/12/lego-ideas-bmw-r60.html，樂高官網作品網址：https://ideas.lego.com/projects/160838，亮爸歡迎大家能夠多多上網投票，支持阿亮的作品邁向官方量產之路。1060127

(中央社)