從教學到客製化服務 樂高拼出新經濟

過年宅經濟 在家玩樂高專題4樂高在台灣風行的時間不算長，近幾年樂高因為搭上電影風潮，玩的人口越來越多，也造就了包括樂高講師、樂高教室、樂高專賣店等樂高新經濟。

已經50歲但卻從小就玩樂高的胡政達，剛出社會工作時，就訂下目標，賺到多少錢就要花一半來買樂高，這個目標直到35歲後才中止，但胡政達已經投下超過新台幣千萬元在樂高的領域。

醉心於樂高的胡政達，曾是1996年至1998年樂高世界盃裁判，因此他很早進入教學系統。

他說，樂高就是他的生活。

念書學的是教育心理，胡政達於是開了安親班，主要是替國小學生進行安親與課輔，他也不藏私地拿出自己的樂高蒐藏，獎勵已經寫完功課的學生，讓他們能夠在課業之餘，發揮一下自己的創意，而目前專職MOCer的Will，就是胡政達的學生。

久而久之有部分學生與Will一樣的玩出興趣，胡政達變又開起了樂高工作室與樂高教室，希望透過樂高來刺激小朋友的創意構想，也讓小朋友以玩樂的方式學習，增進手眼協調、肌肉發展等。

胡政達說，玩樂高一定要玩出創意，因此透過樂高講師協助小朋友找出自己的創意，並與樂高結合。他說，所有課程都有進行分齡，在體驗課程部分不收費，團體課程則為每小時450元左右，進階的個人課程90分約為800元。

他說，過去樂高教室同時曾有最多120名學員，目前走專精路線，學員約在15人左右。

談到胡政達，最令人印象深刻的就是他遞出的樂高小公仔名片，這個小公仔的前胸與後背，分別印著他的名字與電話、E-Mail，這種客製化小公仔名片，出自樂高名店「必買站」之手。

開店約7年的必買站，位於師大夜市附近已經有2家店，分別販售盒裝樂高與各種零件與服務。

必買站的老闆之一Tiger說，必買站除了販賣官方的盒裝產品外，提供給樂高迷的服務更多元，包括販售各種零件、客製化服務設計各種場景、人偶、客製化印刷在樂高上、代購、平行輸入台灣沒有的盒裝，所有想得到的服務通通都有。

而胡政達的樂高公仔名片，就是客製化印刷的一類。

Tiger說，必買站還會研發出自行創意的小品，包括舞龍舞獅、中正紀念堂等，可以說是「必買站的盒組」，販售狀況好的，甚至可以賣上百組。

曾在美國念過5年書的Tiger說，原本台灣樂高玩家很少，引進的種類也很少，因此他在美國時，常從美國幫樂高迷帶回各種盒組與零件，回台後台灣樂高迷越來越多，他平行輸入的樂高事業也越做越大，最後索性開起店來。

他表示，樂高在美國發展的很成熟，主因還是美國消費水準與所得高，但是樂高價格卻是台灣的2/3，每個家庭都可以負擔更多的樂高，讓它更為普及化，加上美國房子大、地方大，台灣幾乎是不可能在家中堆下太多的樂高。

過去民眾買樂高，大多著眼於買著一盒盒的官方組合，但在眾多樂高迷的努力下，除了官方的樂高外，也打造出了樂高新經濟。

不過，胡政達也提醒，「如果玩樂高想賺錢，一定是死路一條，因為這樣眼光會很短淺」。1060127

(中央社)