埔心漫遊 品葡萄酒遊黃三元故居

彰化埔心鄉以蜜紅葡萄、寶島蜜芭及金蜜芒果知名，來到埔心鄉可在葡萄園品酒，騎單車慢遊賞鳥，參觀羅厝天主堂。

彰化縣埔心鄉地理位置正好位於彰化縣的心臟位置，屬於平原地形，以農作為主，灌溉水源來自於八堡二圳，台76線東西向快速道路就在埔心鄉的旁邊，成為交通要道，快速道路下方的員林大排，有一段岸邊種滿柳樹，「柳橋晚眺」的美景也曾被列為彰化八景之一。

彰化縣內的大村、埔心以及溪湖等鄉鎮是重要的葡萄產季，夏冬兩季來到埔心鄉，可以看見葡萄園內的蜜紅葡萄結實纍纍，業者除了栽種葡萄以及釀造葡萄酒，還在葡萄園內用葡萄藤打造葡萄隧道，遊客可以穿越葡萄隧道，品嘗用黑后葡萄釀造的台灣味葡萄酒。

除了葡萄園之外，也有外地的單車族喜歡騎自行車慢遊，埔心鄉有2條自行車道，分別穿越農田民宅以及沿著昔日糖鐵興建，鄉間田野風光一覽無遺，像是因鳥類群聚而被稱為「鳥仔巢」的太平社區，小學生將各式鳥類漆塗上巷弄牆面，彩繪牆成為合照景點。

埔心鄉內有2棟具有歷史文化價值的建築，也是必遊的景點；其中位在埔心鄉二重村的黃家洋樓，是寶島歌王黃三元的故居，以一曲「素蘭小姐要出嫁」而聞名的黃三元，故居為土黃色的兩層樓洋樓，建築風格大方穩重，可惜房子屬私人建築，無法入內參觀，是這趟埔心之旅的小遺憾。1060127

(中央社)