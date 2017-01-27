埔心漫遊 品葡萄酒遊黃三元故居
彰化埔心鄉以蜜紅葡萄、寶島蜜芭及金蜜芒果知名，來到埔心鄉可在葡萄園品酒，騎單車慢遊賞鳥，參觀羅厝天主堂。
彰化縣埔心鄉地理位置正好位於彰化縣的心臟位置，屬於平原地形，以農作為主，灌溉水源來自於八堡二圳，台76線東西向快速道路就在埔心鄉的旁邊，成為交通要道，快速道路下方的員林大排，有一段岸邊種滿柳樹，「柳橋晚眺」的美景也曾被列為彰化八景之一。
彰化縣內的大村、埔心以及溪湖等鄉鎮是重要的葡萄產季，夏冬兩季來到埔心鄉，可以看見葡萄園內的蜜紅葡萄結實纍纍，業者除了栽種葡萄以及釀造葡萄酒，還在葡萄園內用葡萄藤打造葡萄隧道，遊客可以穿越葡萄隧道，品嘗用黑后葡萄釀造的台灣味葡萄酒。
除了葡萄園之外，也有外地的單車族喜歡騎自行車慢遊，埔心鄉有2條自行車道，分別穿越農田民宅以及沿著昔日糖鐵興建，鄉間田野風光一覽無遺，像是因鳥類群聚而被稱為「鳥仔巢」的太平社區，小學生將各式鳥類漆塗上巷弄牆面，彩繪牆成為合照景點。
埔心鄉內有2棟具有歷史文化價值的建築，也是必遊的景點；其中位在埔心鄉二重村的黃家洋樓，是寶島歌王黃三元的故居，以一曲「素蘭小姐要出嫁」而聞名的黃三元，故居為土黃色的兩層樓洋樓，建築風格大方穩重，可惜房子屬私人建築，無法入內參觀，是這趟埔心之旅的小遺憾。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。