健康過好年 營養師籲年菜七分飽
春節連假展開，親朋好友聚在一起吃飯的機會增加不少。營養師提醒民眾「年菜七分飽」，多吃當季新鮮蔬果，少吃加工類火鍋料，就能健康過好年。
高雄榮民總醫院台南分院營養師張乃文表示，一般市售年菜的油脂或鈉含量較高，且膳食纖維含量普遍不足；加上年節應景的各式甜點、零食等，讓大多數民眾在悠閒的假期期間，體重像吹氣球般增加，無形中增加身體負擔，也會加重慢性病的危害。
張乃文指出，而圍爐常見的火鍋湯頭，應避免口味過重的麻辣、泡菜，改以大骨熬湯；或是用如香菇、昆布、紅蘿蔔、大白菜等蔬菜熬煮成的素高湯；也可依個人喜好可適度添加柴魚片、蝦米等增添風味。
她說，火鍋內可多放些耐煮的高麗菜、大白菜、長年菜、白蘿蔔；進食順序也應該先吃蔬菜，之後才選擇低脂肉類、豆腐、海鮮，並盡量少吃魚餃、貢丸等含油量偏高的加工食品。
她說，年節期間吃大餐機會增加，每餐吃七分飽即可。只要把握年菜聰明吃、年假認真動等原則，就能健康過好年。1060127
(中央社)
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