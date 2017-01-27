年前加菜 獵人小年夜打獵遭射眼傷重不治
小年夜憾事，昨日深夜11時許，台東與花蓮縣山區交界處，45歲余姓男子與友人上山打獵，不慎遭獵槍射穿右眼，中彈後血流不止，當場倒地不起，台東警消表示，抵達現場後男子已無生命徵象，送往慈濟醫院關山分院急救仍傷重不治。
余男昨晚與友人至台東縣海端鄉廣原村大埔山區與花蓮縣富里鄉學田山區交界處打獵，疑似被子彈射入右眼血流不止，同性友人表示，只見他倒地，臉上都是血，一動也不動，趕緊報警處理。警方表示，事發當時仍有其他獵人在同區狩獵，初判恐因夜色昏暗，加上現場同時有多組獵人，才會導致憾事發生，目前仍在調查案發經過。
由台東消防局關山高救隊表示，余男中彈後倒臥山邊，經救難人員評估已無呼吸脈搏及心跳，送往慈濟醫院關山分院急救仍不治。余男家屬抵院後僅透露，他只是為了在年夜飯加菜，才會提早在小年夜上山打獵。
(中時)
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