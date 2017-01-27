NBA》約會飛了 恩比德：再證明民眾票選沒用

恩比德想跟蕾哈娜約會的美夢，隨著全明星票選替補公布後破滅。(美聯社資料照)

眼見自己名字沒有出現在今年東區明星隊替補名單當中，也代表七六人中鋒恩比德想跟藝人蕾哈娜約會的美夢飛了，讓他27日不禁在推特怒罵，「再次證明民眾票選毫無意義！那些電視上的傢伙明顯看我不順眼，笑死人了。」

會讓恩比德如此生氣主因，除了可能發生的約會告吹，更因他在球迷票選，高居東區前場第3位，排名比他後面的洛夫(騎士)、吉米巴特勒(公牛)與保羅喬治(溜馬)，卻都獲取東區明星隊替補資格，難怪他會痛罵球迷票選沒意義。

畢竟今年全明星賽票選改制，必須由球迷、媒體與球員票選總和選出，儘管恩比德在球迷票選優於不少人，他卻在媒體票選當中不受青睞，竟然只得6票，他在推特痛罵的「電視上的傢伙」，就是具有投票權的媒體記者們。

為何恩比德會說「再次」？應該是在暗示去年美國總統大選期間，希拉蕊的民調選票結果，比起川普還要多出約280萬票，結果川普還是擊敗希拉蕊當選美國總統。

(中時電子報)