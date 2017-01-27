韓星黃致列直播秀向粉絲們拜年
南韓歌手黃致列透過NAVER的V APP直播秀表示，「從明天起春節假期就開始了，新的一年，新的心情，新的出發」，於丁酉金雞年春節前，向粉絲們拜年問候。
南韓「日刊體育」今天報導，黃致列昨天下午表示，「從明天起春節假期就開始了，我想用V APP給大家拜年。」久未返鄉探親的黃致列談到了他的春節計畫，「和父母還有親戚們一起吃好吃的。聽說家鄉龜尾有我的手印和腳印，打算去看一下」。
黃致列還說，「去年一年你們一直支持著我，你們都辛苦了。不久前在馬來西亞舉辦的粉絲見面會上來了很多國外粉絲，嚇了我一跳，真的感到非常幸福。」
對於粉絲提問，「是不是有了喜歡的女生？」黃致列表示，「現在還在努力工作中，那樣的機會並不多，我也不是很能玩的類型，尋找附近的美食店就是我生活的全部。正努力製作專輯，並沒有時間。」
最後，黃致列說，「各位要小心感冒，希望你們的生活只充滿快樂的事。去年、前年因為有了你們的支持，我才能有更大的進步，才發生了很多好事。希望我們能一直一起製造美好的回憶。」1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。