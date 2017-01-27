韓星黃致列直播秀向粉絲們拜年

南韓歌手黃致列透過NAVER的V APP直播秀表示，「從明天起春節假期就開始了，新的一年，新的心情，新的出發」，於丁酉金雞年春節前，向粉絲們拜年問候。

南韓「日刊體育」今天報導，黃致列昨天下午表示，「從明天起春節假期就開始了，我想用V APP給大家拜年。」久未返鄉探親的黃致列談到了他的春節計畫，「和父母還有親戚們一起吃好吃的。聽說家鄉龜尾有我的手印和腳印，打算去看一下」。

黃致列還說，「去年一年你們一直支持著我，你們都辛苦了。不久前在馬來西亞舉辦的粉絲見面會上來了很多國外粉絲，嚇了我一跳，真的感到非常幸福。」

對於粉絲提問，「是不是有了喜歡的女生？」黃致列表示，「現在還在努力工作中，那樣的機會並不多，我也不是很能玩的類型，尋找附近的美食店就是我生活的全部。正努力製作專輯，並沒有時間。」

最後，黃致列說，「各位要小心感冒，希望你們的生活只充滿快樂的事。去年、前年因為有了你們的支持，我才能有更大的進步，才發生了很多好事。希望我們能一直一起製造美好的回憶。」1060127

(中央社)