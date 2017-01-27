親子餐廳新選擇 共組樂高趣

過年宅經濟 在家玩樂高專題5談到樂高新經濟，一定要談到的部分就是積木咖啡廳。台灣積木咖啡廳不多，但其中一家「BRICK Works」是歌手梁靜茹的先生趙元同所開，而且還在3年內開了4家連鎖店。

趙元同的合夥人江先生說，他原本是販賣樂高的商家，而趙元同是他的客人，兩人因為同好而越來越熟，也有著共同的想法，認為收藏很多、組很多樂高，因此想要合作提供一個空間來擺放收藏，搭配賣點甜點與餐飲，就這麼簡單。

在他們的努力下，「BRICK Works」積木咖啡廳3年前在花博市集中開幕，江先生說，全世界當時還沒有一家複合式樂高餐廳。

江先生說，當初在開店時，真的只是為了理念，純粹是為了興趣，但剛好搭上近幾年來的樂高熱潮，生意很好、但場地很小，因此決定拓點，目前「BRICK Works」已經在花博、小巨蛋、中和環球、高雄大魯閣草衙道都有分店。

在「BRICK Works」裡，爸媽可以點杯咖啡或飲料，帶著小孩一起到積木區裡尋寶，找到自己想要的積木，裝進盒子回到座位，親子一起拼成各式各樣想要的作品。

渴了喝口飲料，會發現氣泡飲料除了色彩繽紛以外，上面的蒟蒻果凍還是樂高小公仔與樂高積木，肚子餓了點個杯子蛋糕，上面會有積木巧克力，而熱騰騰的鬆餅還是特製的樂高公仔造型，手裡握著的刀叉、湯匙，也是積木造型，全部都緊緊抓住小朋友的眼睛與胃。

江先生說，現在3C產品發達，小朋友都在玩手機，曾經有媒體報導指出，樂高可取代3C，讓小朋友可以不要去碰手機，這也是他們開店的初衷之一。

他說，很多親子餐廳是小朋友玩，但大人只能在一旁看，在「BRICK Works」裡，小朋友玩、大人可以幫助，手部肌肉不夠發達的小孩，家長可以輔助他們，小朋友看不懂說明書，爸爸媽媽也可以教他們找顏色、認識零件，無形中都增加親子了親子的互動。

在「BRICK Works」，小朋友如果很喜歡自己的成品，可以用秤重的方式，將組好的成品以每公克新台幣2元買回家收藏，樂高積木上的圓孔被玩家稱為「豆」，一般來說2豆約為1公克。在這裡也可以自己組裝人偶，從頭髮、頭、身體到腳，打造自己獨一無二的小公仔。

談到積木咖啡廳有沒有經營上的瓶頸，江先生說，過去總讓人認為店裡的盒裝樂高很貴，因此購買的人並不多，因此現在也開始打到8折，與外面樂高專賣店的售價差不多。

此外，1年前台灣的樂高處於大熱潮，但目前有退燒的趨勢，親子餐廳平日、假日人潮差別很大，熱潮沒有了，很多人不會來消費，但他們都只希望經營能打平就好，能夠持續推廣樂高就好。

談到餐點部分，江先生也說，他與趙元同都不是餐飲出身，這幾年一直不斷找尋可以開發的餐點，這一直是近幾年最大的瓶頸，面對顧客希望提供正餐、能吃得飽，這也是「BRICK Works」下一步要努力的目標。

江先生說，如果你也喜歡樂高，不妨放下手機，帶著自己的小朋友到積木咖啡廳，親子共同完成屬於自己的作品。1060127

(中央社)