搭高港遊輪船班 賞大港花火秀

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2017年高雄燈會藝術節「大港花火」30日登場，煙火綻放的震撼效果將在春節期間令人驚豔，方便民眾近距離觀賞，交通和文化局推出遊艇遊輪，讓民眾從海上欣賞絢爛璀璨的煙火秀。

文化局安排限量花火船班，讓民眾有機會搭乘新穎豪華的文化遊艇、在美麗的海面上、獨家且近距離地觀賞港灣煙火的絕美景色。

文化局說，遊艇上可清晰觀賞到璀璨艷麗的夜景，享受煙火綻放的震撼效果，船上有專業導覽介紹高雄港產業發展全貌，絕對不同於在岸上觀看煙火表演。

「港灣花火秀」從1月30日(年初三)至2月12日每晚於愛河、光榮碼頭施放；另規劃「大港西灣絕美花火秀」於1月30日(年初三)、2月4日、2月11日(元宵節)共3天，活動結合科技，在西子灣及旗津1000米的防坡堤上施放高空煙火。

配合「港灣花火秀」及「大港西灣絕美花火秀」文化局推出遊艇限量船票，有興趣的民眾可以在駁二藝術特區及打狗英國領事館遊艇售票端點提供預售服務。

交通局高輪公司也規劃「海上花火航班」，宣傳是港內唯一的完全露天甲板遊港船，不受限船舶艙頂，100%全視野見證燦爛花火在新灣區綻放，歡迎民眾提早預訂遊輪船票。1060127

(中央社)