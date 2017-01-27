高雄街頭槍戰 主嫌落網起獲槍彈

高雄街頭槍戰，楠梓警方26日逮捕在逃潘姓主嫌與吳姓同夥。（曹明正翻攝）

高雄街頭槍戰，楠梓警方26日逮捕主嫌、同夥，起出槍彈。（曹明正翻攝）

高雄街頭槍戰，楠梓警方26日逮捕主嫌、同夥，起出槍彈。（曹明正翻攝）

高雄前鎮一處海產店本月19日因敬酒細故，發生擦槍走火，不僅洪姓老闆中彈，翌日兩派動員20輛車在楠梓街頭爆發槍戰，在逃潘姓主嫌與吳姓同夥躲藏多時，26日在落腳的旅店被警方攻堅逮捕，起獲手槍1把、子彈61發。

楠梓警分局偵查隊與加昌所組成專案小組，經橋頭地檢署檢察官鄭子薇指揮偵辦，26日鎖定潘男與吳男於晚間6時許落腳一處旅店，全副武裝展開攻堅，破門後潘男一度躲在門後，警方逮人時他雖極力抵抗，仍被壓制上銬逮捕。

與潘男逃亡多日的吳姓同夥，隨後也在房間內落網，警方經搜索後，在潘男使用的車輛內查獲手槍1把、彈匣3個、子彈61發，全案依槍砲及殺人未遂等罪嫌將2人移送橋檢。

(中時)