農科園區水族展示廳 參訪人次暴增

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屏東農業生物科技園區裡的亞太水族中心觀賞水族動物展示廳，參訪人數逐月增加，去年10月參訪人數2萬人次，隔月11月暴增至8萬人次，成為去年屏東暴紅新景點。

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處表示，觀賞水族動物展示廳自民國103年11月開放參觀，原來只有平日開放，每個月參觀人數平均只有2000人，去年10月1日開始開放假日參觀，參訪人數超過2萬人次，而隔月11月更暴增至8萬人次。

農科表示，展示廳運用水生環境元素塑造整體氛圍，一踏進展示廳宛如置身水底世界，感受與上百種珍稀魚蝦美麗的身影共舞，這裡有海水也有淡水觀賞魚類，被讚譽為最美麗的七彩神仙、胖嘟嘟惹人喜愛的鸚鵡魚、花羅漢、小丑魚、異形魚、引爆近年養殖熱潮的魟魚等，都令參觀者驚喜。

為延續民眾參訪觀賞水族動物展示廳的美好體驗，農科園區已於展示廳內規劃文創商品展售區，每項設計都是農科園區限定版。

農科表示，初期將推出馬克杯、陶瓷吸水杯墊、木質雷射磁鐵、壓克力彩色磁鐵、輕巧化妝包、流行後背束口包、木質雷射鑰匙圈、壓克力彩色鑰匙圈、小丑魚造型枕及海底世界筆記本等，1月起開始展售。

1月起並開始收費入場，門票分為一般民眾全票新台幣50元、20人以上團體票每人40元、6歲以上未滿12歲兒童及學生優待票25元，年滿65歲以上老人，平日免費、假日適用優待票；至於身心障礙人士及陪同者1人、未滿6歲之兒童及持有志願服務榮譽卡之志工都免費入場。

展示廳開放時間為週二至週日（含國定假日）上午9時至下午5時，並於每天上午10時及下午2時有專人導覽解說，團體參訪還可預約解說服務（服務電話08-7620163）。1060127

(中央社)