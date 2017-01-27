高麗菜物美價廉 年節上桌好食材

春節連假展開，許多應景食材價格隨著上漲，當季的高麗菜相對顯得價廉物美。農糧署南區分署建議民眾嘗鮮正是時候，不論青炒、鍋煮、做泡菜都是很好的選擇。

農糧署南區分署指出，受到去年九月秋颱影響，全台各地蔬菜一度造成供應大斷層，菜價維持高檔近2個月。經過農民辛苦復耕、用心栽培，又氣候適宜，平地高麗菜陸續採收上市；進入盛產期後，價格更是平易近人，品質又甜又脆口感佳，現在嘗鮮正是時候。

南區分署表示，高麗菜富含膳食纖維、礦物質、維他命C、維生素B群，營養價值高，有廚房的天然胃藥之稱，是餐桌上不可缺少的健康蔬菜之一。高麗菜的做法多元，可生吃、可火炒、可川燙、還可做泡菜及曬乾。還在煩惱過年期間該端什麼菜色上桌的民眾，可以多多選用。1060127

(中央社)