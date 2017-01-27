遊日著浴衣 當心穿成往生者

國人愛到日本旅遊，也入境隨俗，喜歡穿著浴衣到街上閒逛，但日本浴衣不是隨便穿上就能出門，更要小心領子開口方向，莫把活人穿成往生者。圖為日本交流協會高雄務所日本語專家黑岩幸子示範如何穿浴衣。（康寧大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月27日

國人愛到日本旅遊，也入境隨俗，喜歡穿著浴衣到街上閒逛，但日本浴衣不是隨便穿上就能出門，更要小心領子開口方向，莫把活人穿成往生者。圖為日本交流協會高雄務所日本語專家黑岩幸子示範如何穿浴衣。（康寧大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月27日

國人愛到日本旅遊，也入境隨俗，喜歡穿著浴衣到街上閒逛，但日本浴衣不是隨便穿上就能出門，更要小心領子開口方向，莫把活人穿成往生者。

春節期間，日本是國人旅遊的大熱門，尤其是溫泉區備受歡迎，溫泉區街道上多是穿著浴衣遊客，黑髮黑眼、金髮碧眼的人都有，宛如聯合國。

穿浴衣出門，當然是入境隨俗的作法，但在日本，日本浴衣不可隨便穿，甚至有忌諱，只是多數人沒學過穿法，有些人還把活人穿成死人，穿出門後鬧笑話。

日本交流協會高雄事務所日本語專家黑岩幸子說，日本浴衣不是隨便穿上就出門，有些地方要特別注意，例如手舉起來，衣袖往下掉，被看到手肘就是不禮貌。

浴衣領子的開口方向更要注意，必須是左上右下，若是左下右上，那是往生者的穿法。

黑岩幸子表示，日本浴衣不是只有洗澡時穿，有的浴衣可以穿出門，但這種浴衣不同於正統的和服，浴衣只有在夏季觀賞花火大會（煙火）、祭典時才穿，不像和服是正統的禮服，可穿著出席高級社交場合。

黑岩幸子同時也點出日本人穿和服的時機，除花道、茶道老師和相撲選手會穿正統和服外，一般日本人出生時、傳統節日、成人式、畢業典禮等，也都會穿和服。1060127

(中央社)