阿里巴巴螞蟻金服 併購美匯款服務公司

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大陸電商龍頭阿里巴巴旗下的螞蟻金服昨晚宣布，將以約8.8億美元併購美國知名匯款服務公司速匯金（MoneyGram）。此舉將有助螞蟻金服進一步擴張全球匯款業務。

新華社報導，浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司26日晚間宣佈與速匯金達成上述併購協議。這項併購還需經速匯金股東和相關監管機構批准通過，預計併購流程於2017年下半年全部完成。

根據協議，這項併購完成後，速匯金將保留現有品牌和團隊，在螞蟻金服旗下的獨立單元運作。

公開資料顯示，速匯金成立於1940年，總部位於美國德克薩斯州，是一家國際快速匯款公司，主要服務產品是個人間的全球快速匯款收款業務，其快速匯款業務能讓資金直達全球約24億個帳戶，重要合作夥伴包括沃爾瑪(Walmart) 、英國郵政、加拿大郵政等。1060127

(中央社)