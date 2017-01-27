新創家在台北 4項計畫最高補助5百萬

台北市產發局表示，為打造優質新創產業，首創編列每年新台幣2.5億元預算，規劃新創家4項獎勵補助資源，包含創業計畫、研發計畫、品牌建立、創業育成，最高補助500萬元。

產業發展局表示，北市府制定的「產業發展自治條例」提供企業獎勵補助，最大特點在於不限業別，只要是台北市中小企業，投資案具有創意、特色或發展潛力，均可提出申請，無資本額門檻限制。

為鼓勵創新創業，產發局說，包含創業計畫每案補助最高100萬元、研發計畫每案補助最高500萬元、品牌建立計畫每案補助最高500萬元、創新育成計畫每案補助最高300萬元、天使投資計畫每案補助總經費不超過計畫總投資金額10%，最高300萬元，對於較具競爭力策略性產業，適度給予獎勵，以發展關鍵產業。

工商服務科股長許健輝解釋，為加速新創家服務，從104年7月開始，特別導入網路申請、簡化申請書表，並增訂天使投資育成補助等，讓申請件數攀升至511件，和前年度比較增加近一半，105年申請件數更是達到533件；但申請件數也有336件是不予補助。

產發局舉例說，新創數位科技以寵物穿戴式健康管理裝置研發計畫獲得160萬元補助，開發出「Waggii Care寵物項圈」，毛小孩帶上就能監測心跳、血壓、血氧濃度等生理數據，以此演算疼痛指數、睡眠品質等等，飼主可透過手機App看到寵物過去24小時的各項指數與當前指數，觀測寵物身體有無異狀。相關資訊可至「台北市產業獎勵補助」網頁查詢。1060127

(中央社)