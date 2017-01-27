退休校長登山墜谷 昏迷兩月終回家過年
花蓮慈濟醫院日前收到一封感謝函，來信是住嘉義的病患兒子，原來2個月前，退休校長翁寬和攀登奇萊東峰發生山難，在慈濟醫療團隊努力搶救下，終於平安出院回家過年。
「在醫院歷經70天的奮鬥，終於在您的熱忱與高超的技術下，讓我爸起死回生，我爸能回來真好，這世界有您真好！」翁寬和的兒子在信函中感謝主治醫師、花蓮慈濟醫院副院長王志鴻。
花蓮慈濟醫院今天表示，去年11月中旬60歲的翁寬和攀登奇萊東峰，於4層樓的高度墜落，經直升機送至花蓮地區醫院急診，診斷有肋骨骨折、腦蜘蛛膜下和硬腦膜下出血情形；因病人出現呼吸急促、血壓下降、休克現象，經檢查疑急性心肌梗塞併心因性休克，而轉送至花蓮慈濟醫院。
王志鴻表示，醫療團隊首波搶救，骨科及急診部先行處理外傷及氣胸，翁寬和仍於昏迷狀態，再經腦神經外科、心臟內科、內科、呼吸治療科等長時間治療後，翁寬和的手終於可以輕輕抬起，呼吸輔助也降低，肝指數好轉，雙腳能動、動作幅度變大。
在慈濟醫療團隊長達69天的專業接力、用心努力照顧下，翁寬和終於日前康復出院，搭上普悠瑪號火車回到嘉義老家過年。1060127
(中央社)
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