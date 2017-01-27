吳新興：僑胞民主素養成熟 團結支持政府

僑務委員會委員長吳新興表示，海外僑胞的民主素養更加成熟，藍綠的界限變得比較模糊，不像過去有對抗心態；他強調，唯有團結，僑胞大家團結起來支持政府，才是國家的福氣。中央社記者孫仲達攝 106年1月27日

僑務委員會委員長吳新興表示，海外僑胞的民主素養更加成熟，藍綠的界限變得比較模糊，不像過去有對抗心態；他強調，唯有團結，僑胞大家團結起來支持政府，才是國家的福氣。

吳新興接受中央社專訪，對於新政府上台後，他接觸僑胞所感受到的改變，他指出，總統蔡英文出訪，海外僑胞非常的支持，令人非常感動，蔡總統也很欣慰，感謝僑胞對新政府的支持。吳新興並表示，這次民進黨執政與民進黨在2000年第一次執政，海外僑胞有很大的轉變。

「僑胞們的民主素養，對國家民主政治發展的認知與了解，更加的成熟，藍綠之間的界限變得比較模糊，不像過去有對抗的心態」吳新興說，這次民進黨第二次執政，海外僑胞認為人民選出了蔡總統，大家就來支持政府，超越黨派與藍綠，令人看到非常欣慰。

吳新興強調，在海外唯有團結，僑胞大家團結起來支持政府，這才是國家的福氣；他上任後也在思考，僑務工作是什麼，存在價值是什麼，而存在最重要的價值就是服務僑胞，而僑務委員會工作的核心，就是「凝聚僑心」，凝聚僑胞對於國家、政府、民主自由的向心力與支持，這非常重要。

吳新興指出，新政府對海外的僑胞非常重視，蔡總統在就職演說中也回答了僑胞關切的問題，而新政府是在中華民國的體制下運作，政策的持續性與穩定性沒有變，新政府執政絕對是強調穩定與持續的精神。

吳新興說，有些人不了解僑務工作的意義與重要性，但僑委會在國家處於特殊環境下是扮演非常重要的角色，有其必要性，不管僑委會預算有多少，其存在是有這強烈的政治訊息與象徵意義。吳新興指出，若是這些僑胞的力量都不要了，把僑委會裁撤，僑胞會很失望與難過的。

海外僑胞愛國，心繫台灣，吳新興帶領僑委會也關心、服務全球僑胞，在農曆春節前夕，吳新興特別向全球僑胞拜年。1060127

(中央社)