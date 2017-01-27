長榮航 凱蒂貓蛋黃哥彩繪機超吸睛

長榮航空賣萌搶商機，繼凱蒂貓彩繪機，再推蛋黃哥彩繪機，從頭墊紙、抱枕、餐具、紙杯、餐巾紙都是蛋黃哥，超可愛。

長榮航空與三麗鷗數年前開始合作推出彩繪機，推出的凱蒂貓相當吸睛，也廣受好評，大小朋友超愛搭乘，還一度太熱門了，機上凱蒂貓抱枕及頭墊套全被旅客拿走。

長榮航空賣萌不手軟，也不暫停，長榮航空與三麗鷗合作推「蛋黃哥彩繪機－慵懶機」日前亮相，班機每日飛航桃園東京（成田），陪伴旅客度過搭機時光。

長榮航空還特別舉辦歡慶蛋黃哥彩繪機首航活動，蛋黃哥本尊更驚喜現身，超萌的詼諧模樣，旅客為之瘋狂。

蛋黃哥（日文原名gudetama）與Hello Kitty同為三麗鷗家族成員，於2013年推出至今，以慵懶的可愛形象，坦率、真實的表達方式，廣受大眾喜愛。蛋黃哥設計師Amy也特地自日本來台，參加首航儀式並親自搭乘首航班，與粉絲一同搶先體驗被蛋黃哥圍繞的幸福旅程。

長榮航空總經理陳憲弘說，長榮航空與三麗鷗合作的Hello Kitty彩繪機，自2005年推出至今，受國內外旅客歡迎，為推陳出新，創造新鮮搭機感受，特別請來目前於台日兩地超人氣的蛋黃哥加入，有別於Hello Kitty甜美形象，希望藉由獨樹一格的蛋黃哥，傳達慵懶的旅行哲學，旅行可以很隨興，可以很自在。

長榮航空蛋黃哥彩繪機命名為慵懶機，為長榮航空第一架A321機型的彩繪機，在機身彩繪上可看到蛋黃哥以其一脈慵懶的個性，不疾不徐地收拾著行李，準備迎接美好的假期，緩緩地將太陽眼鏡、培根被、相機、帽子、雞蛋包放入行李箱中，收累了就小歇一下，簡明的構圖搭配鮮豔的色彩，及蛋黃哥傳神、逗趣的表情，讓人看了不由自主心情就放鬆了起來。

蛋黃哥彩繪機的服務用品，將秉持Hello Kitty彩繪機的精神，機艙內從頭墊紙、抱枕、餐具、紙杯、餐巾紙、安全須知卡、撲克牌、兒童餐盒…等多達30項服務用品，皆以蛋黃哥圖騰進行設計，亮麗的鮮黃，讓機艙環境更顯明亮、充滿活力，眼尖的旅客還可發現，連空服員的圍裙上，也有蛋黃哥的陪伴。

此外，機上免稅商品也同步推出「預購限定」的「蛋黃哥慵懶機飛機模型」及「蛋黃哥慵懶旅行套組」，未來將陸續開發多項長榮航空專屬的蛋黃哥商品，讓旅客於開心出遊的同時，還能收藏滿滿回憶。1060127

(中央社)