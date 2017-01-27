美國防部長馬蒂斯才是亞洲政策核心人物
前美國助理國務卿理查‧阿米塔吉(Richard Armitage)表示，他對美日未來的關係相當樂觀，並指出新任國防部長馬提斯(James Mattis)將成為美國總統川普(Donald Trump)亞洲政策的主要領導人物。
根據日經中文網，阿米塔吉表示川普簽署行政命令、宣告美國退出跨太平洋夥伴關係(Trans-Pacific Partnership)之後，美國在亞洲的影響力將因此減弱。新任國防部長馬提斯很有可能會成為川普亞洲政策的中心人物，因為他最了解日美安全保障條約。
關於中國和日本爭議的領土─釣魚台，馬提斯已經在國會聽證會上表示，釣魚台適用於日美安保條約，這條約中規定在中國和日本發生武裝衝突時，美國有義務出手幫助。馬提斯在聽證會中承認川普是個難以預料的人，但馬提斯相信川普可能會接受他和其國務卿提勒森(Rex Tillerson)在這議題上的建議。
阿米塔吉也指出雖然川普宣稱美國退出TPP後，將以國對國的貿易協議來取代，但日本首相不見得樂意這麼做，因他在和美協商TPP時已經為了農產品和藥品等的議題，付出相當大的政治代價。
但基本上阿米塔吉對於美日未來關係的發展，抱持相當正面的態度。他認為除了美國國防部預計將會重視美日關係外，安倍對川普也有相當程度的了解。再者美國國會和人民對日本的評價都相當高，兩國也有共同的敵人─北韓和中國。
阿米塔吉表示，雖然北韓可能在近期內就會想要試探川普和日本，但中國若發現川普沒有改變「一中政策」，很可能會繼續採取觀察的行動。但在中國在南海的發展議題上，阿米塔吉預計美軍會繼續在南海繼續捍衛航行自由。
(中時電子報)
文章來源：阿米蒂奇:川普亞洲政策中心人物是馬蒂斯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。