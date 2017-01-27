美國防部長馬蒂斯才是亞洲政策核心人物

前美國助理國務卿阿米塔吉。(美聯社)

前美國助理國務卿理查‧阿米塔吉(Richard Armitage)表示，他對美日未來的關係相當樂觀，並指出新任國防部長馬提斯(James Mattis)將成為美國總統川普(Donald Trump)亞洲政策的主要領導人物。

根據日經中文網，阿米塔吉表示川普簽署行政命令、宣告美國退出跨太平洋夥伴關係(Trans-Pacific Partnership)之後，美國在亞洲的影響力將因此減弱。新任國防部長馬提斯很有可能會成為川普亞洲政策的中心人物，因為他最了解日美安全保障條約。

關於中國和日本爭議的領土─釣魚台，馬提斯已經在國會聽證會上表示，釣魚台適用於日美安保條約，這條約中規定在中國和日本發生武裝衝突時，美國有義務出手幫助。馬提斯在聽證會中承認川普是個難以預料的人，但馬提斯相信川普可能會接受他和其國務卿提勒森(Rex Tillerson)在這議題上的建議。

阿米塔吉也指出雖然川普宣稱美國退出TPP後，將以國對國的貿易協議來取代，但日本首相不見得樂意這麼做，因他在和美協商TPP時已經為了農產品和藥品等的議題，付出相當大的政治代價。

但基本上阿米塔吉對於美日未來關係的發展，抱持相當正面的態度。他認為除了美國國防部預計將會重視美日關係外，安倍對川普也有相當程度的了解。再者美國國會和人民對日本的評價都相當高，兩國也有共同的敵人─北韓和中國。

阿米塔吉表示，雖然北韓可能在近期內就會想要試探川普和日本，但中國若發現川普沒有改變「一中政策」，很可能會繼續採取觀察的行動。但在中國在南海的發展議題上，阿米塔吉預計美軍會繼續在南海繼續捍衛航行自由。

(中時電子報)