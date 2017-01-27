澳洲職籃1球員 眼球被戳出竟沒事

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澳洲職籃（NBL）1名美籍球員密契爾，今天在比賽時眼球遭對手戳出眼眶，嚇壞兩隊。密契爾送醫後，醫生不但幫他把眼球置回原位，視力也幾未受影響，日後仍能出賽。

法新社與紐西蘭電視台（TVNZ）報導，這場「神蹟」般的意外，發生於昨晚紐西蘭破壞者隊（New Zealand Breakers）在奧克蘭主場迎戰凱恩斯大斑蛇隊（Cairns Taipans）。破壞者隊的美籍外援密契爾（Akil Mitchell），眼球竟被防守球員的手指給戳出眼眶。

電視畫面顯示，24歲的密契爾痛苦地蜷曲在地，手摀著左眼，隊友驚慌失措地試圖幫他。

密契爾很快被送往醫院，聯盟隨後表示，密契爾的眼球已被醫生放回眼眶，並已返家休息。

破壞者隊總經理包契爾（Dillon Boucher）表示，儘管眼眶有些小的肌肉性傷害，但檢查顯示密契爾的視力仍完好，本季也能儘快重返賽場，屆時得戴上護眼裝置。

密契爾事後自己在推特放上一對卡通圖案眼球，旁邊還調皮地寫「..太快了？」、「感謝今晚所有人的關心與祈福，我已到家且看得很清楚，明天得做更多測試」。（譯者：中央社陳亦偉）1060127

(中央社)