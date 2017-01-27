吳新興：兩岸分歧不需帶到僑胞身上

僑委會委員長吳新興表示，僑胞在海外都安居樂業，兩岸的分歧不需要帶到僑胞身上，影響僑胞的安寧，迫使僑胞要選邊站，這是很不道德且沒必要的事情。中央社記者孫仲達攝 106年1月27日

僑委會委員長吳新興表示，僑胞在海外都安居樂業，兩岸的分歧不需要帶到僑胞身上，影響僑胞的安寧，迫使僑胞要選邊站，這是很不道德且沒必要的事情。

吳新興接受中央社專訪，對於中國大陸在外交上屢屢對台灣的壓制，在僑社維繫上，該如何積極爭取、聯繫？吳新興認為，兩岸之間的事情，就兩岸大家來解決，「拉著僑胞要選邊站，很無聊」。

吳新興指出，從法律上來看，僑胞已是外國人，人家幹嘛去理會兩岸之間的分歧；因此他上任後就一直在推動這樣的理念，不需要去跟中國大陸做這種無謂的虛耗、浪費、零和的遊戲，其實海外僑胞都心知肚明，為什麼要支持中華民國、台灣，就是支持自由、民主的價值、理念與理想。

吳新興表示，今天如果自由民主的台灣不存在，被共產黨併吞，可以說全世界的中國人沒有希望了，共產黨一黨專政，對全球華人是很大的悲劇，自由、民主的台灣屹立不搖，對世界的華人、海峽對岸的中國人來講，絕對是正向的資產，兩岸可以從事良性的競賽，台灣可以使中國共產黨與中國人民思考，為何台灣可以自由、民主，中國大陸不行。

吳新興說，他一上任就向海峽對岸呼籲，僑胞在海外都安居樂業，兩岸的分歧不需要帶到僑胞身上去，影響僑胞的安寧，迫使僑胞要選邊站，這是很不道德且沒必要的事情，兩岸之間的事情，就兩岸大家來解決，「拉著僑胞要選邊站，很無聊」。

吳新興並強調，只要支持中華民國、支持自由民主台灣，都是僑胞，都是服務的對象，僑委會都提供服務，甚至海峽對岸出去的新移民，只要認同台灣，都歡迎來台灣觀光與旅遊。僑委會服務海外僑胞工作，沒有意識形態、沒有包袱、不設限，這就是自由、民主的中華民國。

僑委會關心、服務全球僑胞，在農曆春節前夕，吳新興帶領僑委會全體向全球僑胞拜年。1060127

(中央社)