丹麥將表態是否引渡崔順實女兒

我要評比

丹麥檢方最快將於今天公布是否應南韓請求引渡「親信門」主角崔順實女兒鄭尤拉，最晚會在她羈押屆滿的30日以前下結論。

南韓聯合新聞通訊社報導，鑒於丹麥當局未要求南韓提供額外資料，直接拒絕引渡的可能性不大。

據報導，考慮到決定引渡後，鄭尤拉可能向丹麥法院提出異議打引渡官司，丹麥當局正在仔細審查是否符合引渡條件。

丹麥引渡審查一般耗時1個月以上，最多3個月。南韓親信門獨立檢察組出具引渡請求書的時間是本月6日，而且因丹麥警方審查進程有所推遲，丹麥決定額外審查的可能性不小。

報導說，如果決定引渡或額外審查，丹麥當局將於30日進行羈押延長必要性審查。

南韓獨檢組懷疑鄭尤拉非法攜匯出境、牽涉洗錢、收受三星賄賂、違規高中畢業，並走後門進入梨花女子大學就讀。1060127

(中央社)