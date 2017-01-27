郵輪觀光 高市拚倍增

我要評比

高雄市擁有美麗的港灣，但是受到郵輪業者航線調整，105年高雄郵輪旅客人次滑落逾6成，市府海洋、觀光局都說今年要拚郵輪人次倍增，以刺激觀光產值。

立委賴瑞隆指出，「亞洲新灣區計畫」是高雄轉型發展的機會，也是南北區域均衡發展、落實新政府5+2旗艦產業及新南向政策的國家級發展計畫，同時促政府加速郵輪產業的發展。

他指出，郵輪觀光旅客人次及停靠艘數近來再創新低。105年高雄港郵輪旅客人次，衰退幅度逾6成；104年停靠高雄港郵輪46艘，105年剩13艘。

賴瑞隆促加速高雄港埠旅運中心的興建時程，才能提供旅運便捷通關及多樣化服務需求。

高市府海洋局長王端仁指出，105年停靠高港郵輪減少多因麗星郵輪調整航線；不過今年已爭取到公主郵輪，同意以高雄為郵輪母港，至少從高雄出發6個航班，預估今年會有38艘郵輪停靠。

觀光局長曾姿雯表示，結合公主郵輪航線等，市府與旅行社和著名景點會規劃並推薦遊程，近程以駁二藝術特區、左營龍虎塔為主，較遠的遊程則到佛光山、山地門一帶，同時結合宣傳和優惠，希望給郵輪客源更多的好康。

她說，爭取郵輪停靠，市府努力向中央爭取開放港澳及中國旅客用「短暫入台」入境方式，以增加誘因，同時催促旅運中心興建工程加速啟用，提供優質服務，留住客源。1060127

(中央社)