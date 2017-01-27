街頭槍擊火拚 高市警逮主嫌

因為細故口角起衝突而發生槍擊事件，高雄市楠梓分局經過4天的跟監盯梢，今天宣布偵破，在旅店逮捕主嫌並起出槍枝和彈藥一批。

高市警依槍砲等罪嫌移橋頭地檢署偵辦。

槍擊事件發生在1月19日22時及20日凌晨2時，事發地點從前鎮區到楠梓區。

警方調查事件起因於潘姓嫌疑人在前鎮區的海產店，因細故與人起衝突，而電召呂姓男子夥同友人到場引發後續槍枝走火傷及旁人案件。其後雙方各自號召衝突擴大，再次於楠梓區援中、德中路口相遇衍生第二波槍擊事件。

警方多日調閱路口監視器發現涉案車輛，4日內追查出40多名相關嫌疑人。

警方指出，潘姓主嫌利用朋友證件進住旅店，也不使用手機與外人通訊，企圖影響警方查緝方向與線索，經警方跟監查訪，趁潘嫌休憩時，武裝攻堅。在逮捕過程中，員警還在房間內查獲到潘嫌另一名同夥人。

警方同時在潘嫌使用的車輛內查獲手槍1把、彈匣3個、子彈61發。1060127

(中央社)