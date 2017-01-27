狐獴新春進駐動物園！「汪汪」叫聲萌翻天
金雞報喜！今（1月27日）是除夕，動物園又傳出喜訊！新春入新厝很幸福，台北市立動物園新進嬌客狐獴於兒童動物區首次亮相，幸運巧遇狐獴親自驗收戶外活動場的遊客及一旁工作人員，紛紛拿起手機、相機狂按快門，狐獴超「萌」的模樣瞬間讓大家直呼心己融化！歡迎大小朋友來動物園，還有機會聽到狐獴寶寶發出如幼犬般「汪汪」的叫聲，彷彿祝福大家「新春旺旺來」！
說到狐獴，最直接讓人聯想到的，便是迪士尼動畫《獅子王》動畫中用雙腳走路又愛吃蟲的「丁滿」。去年底台北市立動物園由國外引進14隻狐獴，順利通過必要檢疫流程後，現在遊客想近距離觀察可愛的狐獴，只要到兒童動物區就看的到!
狐獴原本棲息於南非納米比亞及喀拉哈里沙漠，屬於群居動物的狐獴群體間有著強烈的連結，總是會體貼地互相理毛、擁抱、或守望相助。此次來到動物園7公、7母的狐獴都已經是成熟個體，在一段磨合期後，保育員順利讓牠們聚集成5群個數不同的小團體。
為了迎接狐獴的到來，動物園特別在兒童動物區為牠們打造新家，剛進入新環境中的狐獴，忙著四處探索環境並在活動場各處磨屁股留下腺體味道，也不時輪班雙腳站立警戒四周，認真的神情相當可愛！有時還可以聽到牠們發出如幼犬般「汪汪」的叫聲。
除夕動物園休園一天，但調配室仍堅守崗位為動物朋友們準備年夜飯!初一起，狐獴小團體將輪流利用戶外活動場！喜愛牠們的大小朋友們，趕快抓緊年假機會，來台北市立動物園的兒童動物區看看「萌」度破表的狐獴喔！
(中時電子報)
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