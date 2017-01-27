父母屈就現實恐讓孩子不幸福 宥勝： 收回狗屁時間

宥勝曬出與女兒共享天倫之樂的出遊照。(圖/宥勝之旅臉書)

升格為人父的藝人宥勝，常在臉書大聊爸爸經，與粉絲分享養育女兒的心得，昨天則發文感嘆「孩子的幸福，是由父母的幸福而來」，不過多數父母卻「不敢」讓自己幸福，讓他直呼弔詭。

宥勝升格為人父後，逐漸將重心移往家庭。(圖/本報系資料照)

宥勝感嘆父母總是屈就現實的壓力，不敢準時下班、不敢拒絕應酬等等，全是為了給予孩子優渥的物質生活，但是卻葬送掉與小孩相處的時光，反倒是下班準時走、常請長假也不應酬的人，雖然行徑讓人羨慕又嫉妒，不過卻賺到了幸福最大關鍵「時間」，這將是未來最昂貴的事物。

宥勝也呼籲身為父母的人，此刻開始有效「投資時間」，首要步驟便從拒絕第一個不想參與的事務開始實行，收回所有與幸福無關的狗屁時間，絕對會提升夫妻、親子情感等關係，他也曬出與妻小出遊的照片，驗證自己獲得珍貴的「天倫之樂」時光。

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(中時電子報)