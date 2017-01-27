父母屈就現實恐讓孩子不幸福 宥勝： 收回狗屁時間
升格為人父的藝人宥勝，常在臉書大聊爸爸經，與粉絲分享養育女兒的心得，昨天則發文感嘆「孩子的幸福，是由父母的幸福而來」，不過多數父母卻「不敢」讓自己幸福，讓他直呼弔詭。
宥勝感嘆父母總是屈就現實的壓力，不敢準時下班、不敢拒絕應酬等等，全是為了給予孩子優渥的物質生活，但是卻葬送掉與小孩相處的時光，反倒是下班準時走、常請長假也不應酬的人，雖然行徑讓人羨慕又嫉妒，不過卻賺到了幸福最大關鍵「時間」，這將是未來最昂貴的事物。
宥勝也呼籲身為父母的人，此刻開始有效「投資時間」，首要步驟便從拒絕第一個不想參與的事務開始實行，收回所有與幸福無關的狗屁時間，絕對會提升夫妻、親子情感等關係，他也曬出與妻小出遊的照片，驗證自己獲得珍貴的「天倫之樂」時光。
。
(中時電子報)
關鍵字：宥勝
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。