最佳情侶在大陸人氣高 為平昌冬奧造勢

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韓中合拍電視劇「最佳情侶」在優酷播放量近日突破10億，在中國大陸人氣節節攀升。該劇主要在平昌冬奧舉辦地江原道取景，「最佳情侶」在大陸為平昌冬奧宣傳造勢。

南韓聯合新聞通訊社報導，「最佳情侶」由南韓演員李多海和Super Junior-M成員周覓聯袂主演，在優酷公開僅1天播放量便達千萬，1週便破億，連續數日入圍劇集排行榜前10。

「最佳情侶」以2018平昌冬奧舉辦地附近景點為取景地拍攝，包括度假村、大關嶺三養牧場、江陵中央市場等。

據報導，江原道政府、韓國觀光公社、江原道開發公社對該劇拍攝提供支援。1060127

(中央社)