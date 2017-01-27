琉璃遇上交響樂 楊惠姍張毅飆文創

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美國太平洋交響樂團邀請琉璃工房創辦人楊惠姍和張毅，出席南加州慶祝農曆新年的慈善晚會。

主辦方表示，楊惠姍和張毅的琉璃作品，飽含東方哲學與美學意涵，融入交響樂的元素，將呈現最美好的東西方文化藝術交流。

楊惠姍和張毅說，琉璃本身有很深沉的意義，而音樂又是最能打動人心的藝術形式，透過文化交流，應是可以和全世界接觸的機會。

太平洋交響樂團音樂總監克雷爾（Carl St. Clair）表示，很高興能與琉璃工房合作，因東西方文化的交融，使藝術展現的力量強而有力。

這次慶祝農曆新年，太平洋交響樂團邀請楊惠姍和張毅，分享藝術文化創作傳承理念，並在活動現場展示琉璃工房作品，展現台灣文創巧思。1060127

(中央社)