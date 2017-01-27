一例一休 柯文哲：環保局加班費增8千萬

台北市長柯文哲（圖）27日前往文山清潔隊木柵分隊慰問並致贈紅包，他受訪時表示，清潔人員春節得加班，一例一休上路，環保局粗估加班費恐增新台幣8000萬元，未來值班方式會調整。中央社記者朱則瑋攝 106年1月27日

台北市長柯文哲今天前往文山清潔隊木柵分隊慰問並致贈紅包，他受訪時表示，清潔人員春節得加班，一例一休上路，環保局粗估加班費恐增新台幣8000萬元，未來值班方式會調整。

柯文哲今早10時到木柵分隊，感謝春節期間仍堅守崗位的同仁，並參觀分隊內部設施，柯文哲說，過年民眾休息時，卻是清潔隊員工作時間，真的很辛苦。

柯文哲被問到一例一休上路對清潔隊員有無影響時表示，一例一休在沒有緩衝期就上線，「天啊，公布的很突然」，人事處長有來報告，光環保局加班費得增加8000萬元，未來整個制度都得重新調整。

柯文哲指出，一例一休過度期，加班採取比較寬容態度，未來值班方式會調整，但怎麼調還在想。

至於新年的新希望，他說，把所有小問題解決就沒有大問題，每天不斷的進步。

近來有媒體針對六都市長支持度民調，柯再度墊底，對此他說，「正常，又不是今天才這樣，已經半年了，會將此視為改進動力」。1060127

(中央社)