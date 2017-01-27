徐佳瑩曬名片 手機號碼曝光？
創作才女徐佳瑩（Lala）歌唱實力精湛，去年參加歌唱節目《我是歌手》，人氣跟著水漲船高，徐佳瑩近期則埋頭準備春天即將推出的新專輯，並將在四月再度攻蛋，親民的她仍會透過臉書與粉絲互動，而徐佳瑩今（27日）曬出學生時期的名片，電話號碼也跟著曝光？
適逢除夕，徐佳瑩今凌晨5點開車上路，準備回台中過年，只不過天還沒亮，路上就湧現車潮，讓徐佳瑩直呼：「居然已經塞塞了呢」，稍早徐佳瑩也在臉書發文表示已抵達台中，而她也曬出學生時期擔任「副總幹事」的社團名片，曬出電話號碼、電子信箱。
僅管徐佳瑩表示電話早就換了，依舊引發粉絲熱議，還有人對信箱帳號「No8pig」好奇不已，不少粉絲更是直呼想收藏徐佳瑩的名片。
(中時電子報)
關鍵字：徐佳瑩
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