新春來淡水嘗美味、看夕陽！超Q「米飛兔」當伴遊
新春來淡水嘗小吃、看夕陽，還有超Q米飛兔陪你過佳節！新北市政府農業局邀請您來淡水漁人碼頭，欣賞美麗的海港風光及享受夕陽餘暉之美，同時還可品嚐淡水魚市現流海鮮及木棧道商店街美食，此外港區內現在有11隻可愛的米飛兔家族加入，讓港區環境更為活潑，適合大朋友小朋友一起來港區遊玩拍照，就讓米飛兔陪你一起探遊漁港風情吧!
暢遊漁人碼頭，品嚐海鮮好去處
淡水漁人碼頭不僅是知名的觀光漁港，在港區吹著海風賞美景，更是讓人流連忘返，來港區除了可搭乘大眾運輸工具，交通便利，漁港內又有廣大的停車場，很適合全家出遊。
在淡水魚市1樓能買到豐富的農漁特產品，2樓由淡水區漁會經營的魚藏海鮮，春節期間1/29（初二）)起正常營業（11:00~20:00），為因應時節推出新餐點，品質優良掛保證，是回娘家慰勞爸爸媽媽不可錯過的好去處！
木棧道賞日落，用餐樂逍遙
淡水夕陽之美眾所皆知，民眾漫步在木棧道上，欣賞夕陽從水面落下的景色，總讓人驚艷不已，木棧道下商店街，有著許多傳統小吃及異國美味餐廳，提供民眾多元化的消費選擇，漁人水岸餐廳前還有LIVE輕音樂及英文老歌表演，讓您在港邊一邊吃飯還能一邊聽歌，春節期間商店街1/28（初一）起正常營業（12:00 ~ 22:00），歡迎大家來港區享受悠閒放鬆的時光。
新北市農業局表示，漁人碼頭是一個兼具漁業發展與觀光休閒的優質景點，不僅有著名的情人橋，「淡水夕照」美景更是引人入勝，春節期間與家人同遊漁人碼頭，享受這溫馨美好的時刻，別有一番風情。
(中時電子報)
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