越南人春節送紅包 充滿人文意義習俗
越南人在春節會向小孩或老人送紅包，向對方表示關心和祝福，是個充滿人文意義的傳統習俗。
春節是越南人最重要的團圓節日，全家人一起送舊迎新，享用美食與互相祝福。大年初一，晚輩向長輩拜年，長輩送壓歲錢給晚輩，意義是對他們表示關愛，希望小孩子多一歲要乖乖聽話、好好學習以及來年全年幸福快樂。
晚輩也可以向老人致贈歲末紅包，表達自己的孝心與關懷，祝福老人愉快健康、長命百歲。
越南人相信，小孩或是老人收到紅包時都會感到很開心，他們的笑聲將會去邪除凶，家裡氣氛充滿笑聲和喜慶，送紅包的人也會感到幸福。
越南人認為，紅色是幸運的象徵。紅包裡紙鈔面額多少均可。越南人常以紅色或亮色的紙鈔為主，希望獲贈的人來年有更多好運氣。
越南人春節送紅包的意義不在於錢本身，而是在於人心的美好祝福，可說是一個充滿人文意義的傳統習俗。1060127
(中央社)
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