星光部隊9裝甲車今運回星國
被香港海關扣留的9輛新加坡今天武裝部隊裝甲車已經離開香港碼頭，運回星國。這9輛Terrex裝甲車是在台灣「星光部隊」訓練之用，在去年11月運返星國時遭扣，引發大陸與新加坡外交風波，北京要求星國要遵守「一個中國」原則。
據星國國防部長黃永宏在Facebook貼文說，裝甲車在凌晨4點15分，離開香港碼頭，下一站就是新加坡。
去年11月23日，香港海關截獲了9輛新加坡裝甲運兵車。這些裝甲車為加坡武裝部隊的Terrex裝甲車及裝備，此前在台灣參加了軍事訓練。對此，中國外交部發言人耿爽在11月28日的例行記者會上表示，中方已向新方提出交涉，要求新加坡政府切實恪守一個中國原則。
九輛裝甲車去年11月下旬在台灣完成訓練後，原定經香港運回新加坡，被香港海關扣查。香港海關關長鄧忍光早前表示，已完成調查事件，船公司在領取相關許可證後，可以取回裝甲車及歸還新加坡。
新加坡國防部長黃永宏前天說，他希望裝甲車能在元宵節前抵達國門，星國防部正與負責運輸的APL公司密切聯繫，APL將做特別安排，直接從香港把裝甲車運回新加坡。
今天凌晨在警方開路下，被安放在特別拖架上的九輛新加坡裝甲車，由拖頭車拖出，離開屯門內河碼頭海關貨倉，向葵湧四號貨櫃碼頭進發，經由船公司歸還新加坡 。在貨倉閘口，數名海關人員手持長槍戒備。
(中時電子報)
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