命理運勢風水 星國廟宇春節香火旺

我要評比

新加坡華人社群普遍相信「一命、二運、三風水」，到了春節期間，四馬路觀音廟更是香火鼎盛，香客們持香虔誠祝禱，祈求神明保佑金雞年平安順利。

旅居新加坡的台商們多半聽聞位在四馬路的觀音廟特別靈驗，春節期間也隨同新加坡人共同到觀音廟拜拜求平安。

觀音廟外聚集著諸多測字、命理師傅攤位，香客們除了到觀音廟求籤詩，也會詢問命理師傅今年的運勢流年，盼金雞年大吉大利。

不少新加坡中小企業會祈求五路財神，讓生意能「財源滾滾達三江」。

望子成龍的新加坡父母則希望獲神明保佑，讓子女能在競爭激烈的新加坡升學考試中脫穎而出，榮登金榜，考上理想的學府。1060127

(中央社)