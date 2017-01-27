命理運勢風水 星國廟宇春節香火旺
新加坡華人社群普遍相信「一命、二運、三風水」，到了春節期間，四馬路觀音廟更是香火鼎盛，香客們持香虔誠祝禱，祈求神明保佑金雞年平安順利。
旅居新加坡的台商們多半聽聞位在四馬路的觀音廟特別靈驗，春節期間也隨同新加坡人共同到觀音廟拜拜求平安。
觀音廟外聚集著諸多測字、命理師傅攤位，香客們除了到觀音廟求籤詩，也會詢問命理師傅今年的運勢流年，盼金雞年大吉大利。
不少新加坡中小企業會祈求五路財神，讓生意能「財源滾滾達三江」。
望子成龍的新加坡父母則希望獲神明保佑，讓子女能在競爭激烈的新加坡升學考試中脫穎而出，榮登金榜，考上理想的學府。1060127
(中央社)
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