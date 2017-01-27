鍾萬學展民主風度 接受反對者贈可蘭經

印尼首都雅加達省長選舉倒數，因褻瀆宗教案官司纏身的候選人、現任省長鍾萬學展現民主風度，他在下鄉拉票時接受1名反對他的民眾贈送可蘭經。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，首都雅加達省長寶座備受關注。

尋求連任的鍾萬學去年在演講中提及一句可蘭經文，認為對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為他「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

「雅加達郵報」報導，鍾萬學24日前往雅加達南區柏尚格漢（Pesanggrahan）拉票時，1名自稱費克里（Fikri）的男子走向鍾萬學，他先是表示歡迎鍾萬學造訪他的社區，但接著表示他不會支持鍾萬學連任，因為他確信鍾萬學褻瀆可蘭經。

費克里在與鍾萬學簡短交談後，贈送一本可蘭經給鍾萬學，希望鍾萬學好好研讀。鍾萬學當場欣然收下這本可蘭經。

費克里說，「讓鍾萬學來我們的社區表達他的想法，這樣子民眾就能知道誰是錯的，誰是對的。」

費克里坦言，他有參加日前的反鍾萬學大遊行，不過，他也承認鍾萬學在省長任內的表現值得稱許。如果鍾萬學贏得選舉，他會接受這個結果。

鍾萬學日前出庭表示，他的內心告訴他，他永遠都不可能去侮辱宗教，他當時只是要提醒民眾正確地閱讀可蘭經。1060127

(中央社)