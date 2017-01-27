南韓部署36架阿帕契直升機

我要評比

南韓軍方當局人士今天表示，陸軍航空作戰司令部的兩個營已經裝備本月初從美國引進的36架阿帕契直升機。

南韓聯合新聞通訊社報導，阿帕契直升機將在戰時克制北韓軍坦克和氣墊船，防止北韓軍搶灘登陸白翎島、延坪島等西北島嶼。

報導說，阿帕契直升機是世界上火力最強大的攻擊型直升機，可不分晝夜全天候出擊，有效阻擊來犯的北韓軍裝甲部隊和氣墊船編隊。

據報導，阿帕契最高時速可達269公里，可搭載16枚空對地飛彈、4枚空對空飛彈等。1060127

(中央社)