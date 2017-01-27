NBA》公牛高層怒了？「認真」考慮買斷隆多

隆多再穿公牛球衣上場的時間可能不多了。(美聯社資料照)

最近球隊內部動盪不安的公牛，如今打算認賠殺出了嗎？《芝加哥太陽報》記者考利27日爆料，由於不滿隆多先前在IG公開批評球隊問題，公牛高層開始「認真」考慮直接買斷隆多合約，避免球隊內訌繼續擴大。

隆多去年夏天跟公牛簽下兩年2810萬美元合約，且宣告自己會幫助新東家爭冠，沒想到他的衝動個性不改，球季才打沒多久，他就用毛巾怒丟公牛助教波伊倫，除遭禁賽1場，更從此退出公牛先發陣容，改當卡特威廉斯替補。

還以為隆多會乖一點，他卻在IG上面發文，強調年輕隊友已經盡力，而是球隊管理方面出了問題，這樣的言論讓公牛高層看到，當然會很不滿，既然最近無法替隆多找到新東家，還不如直接把他買斷，眼不見為淨！

其實公牛當初要簽隆多，就該知道他過往跟教練團之間的「輝煌」歷史，他待小牛與國王期間，就曾跟卡萊爾、卡爾等教頭爆發衝突，來到公牛發生同樣事情並不意外，只是現在公牛高層恐怕悔不當初了。

(中時電子報)