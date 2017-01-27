NBA》公牛高層怒了？「認真」考慮買斷隆多
最近球隊內部動盪不安的公牛，如今打算認賠殺出了嗎？《芝加哥太陽報》記者考利27日爆料，由於不滿隆多先前在IG公開批評球隊問題，公牛高層開始「認真」考慮直接買斷隆多合約，避免球隊內訌繼續擴大。
隆多去年夏天跟公牛簽下兩年2810萬美元合約，且宣告自己會幫助新東家爭冠，沒想到他的衝動個性不改，球季才打沒多久，他就用毛巾怒丟公牛助教波伊倫，除遭禁賽1場，更從此退出公牛先發陣容，改當卡特威廉斯替補。
還以為隆多會乖一點，他卻在IG上面發文，強調年輕隊友已經盡力，而是球隊管理方面出了問題，這樣的言論讓公牛高層看到，當然會很不滿，既然最近無法替隆多找到新東家，還不如直接把他買斷，眼不見為淨！
其實公牛當初要簽隆多，就該知道他過往跟教練團之間的「輝煌」歷史，他待小牛與國王期間，就曾跟卡萊爾、卡爾等教頭爆發衝突，來到公牛發生同樣事情並不意外，只是現在公牛高層恐怕悔不當初了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。