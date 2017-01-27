春節期間 沒健保卡也可看病

春節期間，民眾萬一臨時身體不適要看病，健保署提醒，包括沒健保卡可「例外就醫」，並且可以APP查詢開診院所，不怕白跑一趟。

據中央社報導，春節期間就醫，衛生福利部健保署表示，以往不少民眾健保卡被鎖卡，無法就醫，但去年6月已全面解鎖，只要有醫療需求仍可就醫。若須急診、住院或面臨急重症，可持里長或就醫的特約醫療院所開具清寒證明，以健保身分就醫。

若假期外出旅遊，忘了帶健保卡怎麼辦？健保署指出，已協調醫療院所，若民眾有臨時狀況要就醫，沒帶健保卡或健保卡遺失、損毀等狀況，都可以健保身分「例外就醫」。

為避免跑醫院看診卻撲空，健保署也建議，出門前可先上健保署全球資訊網（www.nhi.gov.tw），查詢春節假期開診的醫療院所，或下載「全民健保行動快易通」APP，查詢院所看診時間。

春節期間，民眾如對於健保有疑慮或需緊急通報服務，上午9時至下午5時可撥打健保免付費諮詢專線（0800-030598），將由輪值人員接聽解答。

(中時電子報)