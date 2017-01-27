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1月27日中視午間新聞搶先看 │中視新聞20170127

今天1月27日的中視午間新聞搶先看：

除夕返鄉車潮湧現 國道1湖口段壅塞

春節連假今天開始展開，國道北部路段上午起開始湧現返鄉車潮，國道1號南下湖口路段車多壅塞，國3南下過關西才比較暢通，南部則仍相當順暢。

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紫南宮雞年錢母超搶手 年初一發送!

南投紫南宮前母超搶手，明天年初一開始發放，22日上午9點才開始排隊，現在已經排了上百人.去年借金人數超過60萬人，借出發財金4億多元，還金則高達6億元。

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你貼春聯了嗎? 選對時機「貼」出好運!

迎接農曆新年，不少人都會貼春聯增添過年氣氛，但該怎麼貼能招來好運可是大有學問，貼春聯的最佳時間是晚上十一點到一點，上下聯千萬別貼錯貼歪，哪些單字春聯不能倒著貼?

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)