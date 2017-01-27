林心如除夕噴愛迎41歲 舒淇捧雞肉慶生

林心如今天迎接41歲生日，舒淇曬照為好姊妹慶生。（圖／取材自舒淇臉書、林心如微博）

林心如和霍建華去年有情人終成眷屬，並在月初喜獲千金，夫妻倆升格為新手爸媽，尤其「華心」寶寶擁爸媽優秀基因，顏值更是備受矚目，而林心如產後除了坐月子外，今（27日）還是林心如的41歲生日。

沉浸在當媽喜悅的林心如，今年生日剛好與除夕同一天，有別於以往開派對慶祝，林心如今早則在微博寫下：「又一年春節，今年很巧遇到生日和除夕同一天，讓我得到了雙倍的愛和祝福，我希望這份愛通過“孤兒圓夢紅包”項目傳遞給那些需要呵護的小朋友們」。

林心如生日號召粉絲做公益，而好姊妹舒淇也曬出與林心如合照，照片中舒淇端著雞肉、剛生產完的林心如看起來氣色不錯，而舒淇也在臉書寫下：「祝福妳 健康平安喜樂喔」。

(中時電子報)