葉俊榮閒暇化身文創木工 削、磨、刨樣樣難不倒
內政部俗稱「天下第一部」，掌管台灣大小瑣事，部長葉俊榮更是日理萬機，但外界不知道的是，具備法學博士背景的他，在閒暇之餘的另一個身份竟是「文創木工」。
切、剪、削、磨、刨、鋸、鑽等工法，都難不倒他。葉俊榮自誇說，他在學生時期，運動、工藝及音樂分數都不錯，要不是其他成績也很好，「否則我就變成李宗盛還是朱銘」，而李、朱都是他所景仰的文化人。
葉俊榮的工藝作品五花八門，包括翅膀可擺動的木鳶、貓頭鷹造型的木板凳、任憑雀榕生長的神木盆栽、噴上白漆的枯木植栽、桌面仿製「4巧版」的行動茶几等等。
談及創作發想時，葉俊榮滿臉自信，一邊把玩作品一邊向媒體解釋，有人常問他，生活如此忙碌，為何還要創作，他則回答，「我其實是在生活」，利用閒暇之餘，以工藝填滿生活的內涵，發揮創意去尊重生命，翻轉日常事物，並給予意義，一直是他的生活之道。
葉俊榮進一步表示，「A物B用」始終是他很喜歡的做法，當別人認定一個物件只有一個用途，他就會思考其他做法，「這樣不會墨守成規」，這也也住部內開會交流，容易激發新想法、新思維。
為了證明展示作品都是「手工製作」，葉俊榮也向媒體大秀木工長才，利用廢棄木材以及鋁絲製作人型手機架，為求「畫龍點睛」，他也用大小不一的圖釘當作人的雙眼及嘴巴，創意十足。
另外，葉俊榮更展現創意「混搭風」，將平時肩背的老舊側背包，用螺絲鎖上鋁製「抽屜」把手，原先的側背包一瞬間成了可手提、可肩背的多功能包包。
眼尖的媒體也發現，葉俊榮酷愛貓頭鷹裝飾。他則解釋道，大頭的動物會令人安心、喜歡，加上種類繁多，有可愛、有威嚴，與他喜愛的「多元」不謀而合，其美感更令人聯想到藝術表現，因此不管是造型或是繪畫，增添不少想像空間。
(中時)
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