大吉大利 陸過年飲食文化各地大不同
－中國美食系列專題之三農曆新年少不了大吃大喝一番，大陸各省過年飲食風俗南北各異。一般而言，北方人過年吃餃子，南方人吃年糕、湯圓，分別象徵著「招財進寶」、「步步高升」及「圓滿」之意。
俗語說：「舒服不過躺著，好吃不過餃子」。北方人過年，最不能缺少的就是餃子。由於餃子形似元寶，有「招財進寶」之意。
大陸河南省部分地區，大年初一家家吃餃子煮麵，名為「金絲穿元寶」，也稱「銀錢吊金龜」。家家戶戶從子夜煮餃子煮熟了撈食，稱之為「撈元寶」。
民眾守歲煮餃子，從除夕撈到大年初一，今年撈到明年，還能不發大財嗎？
此外，餃子餡也是一門大學問。在大陸有人會將餃子餡裡加入糖，用意是吃了之後，新的一年日子甜美；有的餃子裡放入花生（又稱長生果），用意是吃了能長壽。
還有人將錢幣包入餃子中，用意是誰吃到了就「財運亨通」。
雖然是餃子，大陸各省的做法和食用方法不同，北京的清水煮餃，東北的老邊餃子，江南的水煎餃都是過年必吃的美味。
大陸南方人過年吃的年糕有黃、白兩色，象徵金銀，年糕又稱「年年糕」與「年年高」諧音，寓意新的一年工作和生活一年比一年高升。
大陸樂途網報導，四川、重慶地區，新年第一餐吃湯圓。湖北省一些地方，大年初一喝雞湯過年，象徵清泰平安。其中，勞動階層要吃雞爪，寓意「新年抓財」，後輩要吃雞翅膀，寓意能「展翅高飛」，當家人則吃雞頭，有「出人頭地」之意。
值得注意的是，年夜飯少不了大魚大肉，家家戶戶所準備的菜餚多具有吉祥如意的含意，諸如「發財魚翅羹」、「吉祥佛跳牆」、「圍爐元寶」等。
不過，在各類菜餚中，唯有魚不能吃完，才能「年年有餘」。1060127
(中央社)
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