除夕返鄉日 林佳龍臉書分享影片
今天是除夕，台中市長林佳龍也在臉書分享一支以「家」為主題的影片，透過每個人的微笑及言語，傳達出了對這個城市的情感，影片最後更以「歡迎回家」4字作為結尾。
「家鄉」的定義是什麼？而「家」又在哪裡？林佳龍在臉書(Facebook)中表示，這幾天趕行程的路上，看見許多揹著行囊、拖著行李的身影，穿梭在這座城市的大街小巷，他們之中，有人準備返鄉，有人則是剛踏上家鄉的土地，讓他不禁思考著。
林佳龍說，台中是座饒富歷史的城市，更是包容及多元之都，無論因在地、工作、求學或理念等因素在此落地生根，對大家而言同樣都是無法取代的家，歡迎人們回家看看台中的改變，也期盼未來與這座城市的家人們一起面對挑戰。
影片中呈現不同人的台中記憶，包括學生、家庭、移居台中人、青農、市場業者及文創業者等，透過他們的言語，傳達出對台中的共同情感，也透過每個人溫暖的微笑，展現家鄉的味道。
此篇貼文也獲得網友熱烈迴響，有網友感動認同家就是共同情感歸屬的地方，台中是他美麗、溫暖的家鄉；也有人感謝林佳龍的努力付出，台中的蛻變都看得見，市民有福。1060127
(中央社)
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