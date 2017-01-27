大陸冷氣團減弱 除夕初一白天回暖
中央氣象局報告資料顯示，由於大陸冷氣團減弱，今明2天白天氣溫回升，但日夜溫差大，東半部地區及北部山區則會有零星短暫雨。
中央氣象局今早11時發布天氣概況，目前高氣壓1030百帕，在北緯28度，東經119度約中國浙江位置，向東緩慢移動，除夕、初一天氣都不錯，明天晚上、清晨在西半部地區、馬祖、金門易有局部霧氣或低雲影響能見度；同時在東半部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼會有長浪發生的機率，民眾需多注意。
至於在海上部分，中央氣象局表示，今天受到東北風影響，北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級；南沙島海面平均風力6至7級，最大陣風9級；巴士海峽、廣東海面、東沙島海面及中西沙島海面平均風力可達6級，最大陣風8級；黃海南部平均風力也達6級，最大陣風8級。
中央氣象局指出，明天台灣北部海面、東南部海面、台灣海峽北部、廣東海面、南沙島海面及黃海南部平均風力都將稍減弱。1060127
(中央社)
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