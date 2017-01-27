SBL》老外過年何處去 布拉樂當宅男

布拉過年期間打算徹底當個宅男就好，只想待在宿舍打電動。(中華籃協提供)

隨著農曆新年來臨，SBL洋將到底怎麼度過這次農曆春節假期呢？別以為每個洋將都想回自己家鄉休息，其實只有一半不到返美，大部分洋將都因SBL例行賽將於2月3日高雄重新開打，選擇留在台灣過年，只是度過方式大不同。

布拉(台北達欣)：超級宅男

實在很難想像226公分的「印度姚明」布拉，徹底就是宅男的代名詞，因為不打算返回加拿大的他，過年期間的主要計畫就是窩在宿舍內，不是打電動(他連去外地比賽都帶著PS4)，就是看看線上電影過日子。

老實講，布拉無論走到哪裡，勢必成為所有人的目光焦點，也難怪他不太想出門，不過達欣公關預定在除夕這晚，帶他出去吃年夜飯，更遭爆料不吃有「頭」的食物，然後可能去「敵營」金酒總教練楊哲宜家裡串門子。

歐布萊恩再次返台打SBL，這次並非效力台啤、而是富邦。(報系資料照)

歐布萊恩(富邦)：認真練球

季初只幫台啤打了4場就遭開除，卻於1月23日意外被富邦勇士招攬的上季總冠軍賽MVP歐布萊恩，等同農曆新年沒假放，畢竟他從被台啤釋出後，整整兩個多月都在「自主」訓練，返台當然要好好操一下。

富邦只打算讓歐布萊恩放除夕假，他可能前往「黑人」陳建州家中吃年夜飯，其他時間都由教練團與球員輪流陪練，加上富邦大年初二就開練，準備應付2月3日到5日的3連戰，歐布萊恩只好乖乖多練一點。

裕隆洋將賀夫過年期間只想到處吃。(報系資料照)

賀夫(新北裕隆)：到處吃飯

卡在參加明星賽的緣故，賀夫原本打算返美，後來隨即打消這個念頭，選擇留在台灣過年，畢竟這也是他第3次來台效力，對於台北早已熟門熟路，他坦承到時候必定很無聊，也沒什麼特定計畫，就是到處找朋友聚餐。

畢竟裕隆大部分都是南部球員，一到過年期間，宿舍如同空城，賀夫自然沒法找隊友吃飯，只好跟自己朋友出去，他大部分喜歡會去美式餐廳吃飯，然後跑去夜店晃晃，農曆假期可能就這麼晃過去了。

B.戴維斯是今年農曆過年放假時間最長的洋將。(報系資料照)

B.戴維斯(台啤)：心繫家人

所有洋將當中，就以B.戴維斯返美時間最早，心繫家人的他，早在1月15日晚間就搭機返美，一口氣換到近兩周假期，問他為何這麼急著回家？他說：「我快半年沒回家，一直都在海外打球，真的很想念家人，也需放鬆。」

在農曆假期期間，B.戴維斯除了回去休士頓，打算好好現場觀看幾場他最愛的火箭隊比賽，也沒忘記持續練習，藉由維持體能，他計畫回去母校德州農工大學，找過去隊友與教練一同自主訓練。

戴維斯的過年計畫相當神秘。(報系資料照)

戴維斯(桃園璞園)：隨心所欲

身為「新台灣人」的戴維斯，每次到了農曆新年，都很隨心所欲度過，今年也不例外，問他春節假期計畫？他的答案仍是不確定，就連他的隊友與球隊公關也不清楚他的打算，畢竟他是待在台灣最久的SBL洋將了。

戴維斯只肯稍微透露一些新年計畫，「我可能會找朋友去泡湯吧，我很喜歡水，所以有可能去烏來泡溫泉，我很喜歡那邊的環境，也很想有一天能在那邊擁有自己的房子。」

李恩想趁過年期間到處旅遊看看。(報系資料照)

李恩(台銀)：到處走走

本季替勇士效力20場才被釋出，隨即加盟台銀的李恩，畢竟剛到台銀不久，跟隊友也還不熟悉，暫時沒有什麼過年計畫，目前可能打算過年期間到處走走，有可能待在台北，或是前往台灣其他縣市旅遊。

不過李恩跟戴維斯、B.戴維斯兩人一樣，都有待在台灣3季以上的經驗，農曆年間要去哪裡可以排解無聊時間，相信他應該早有想法，台銀也從24日下午練完開始放假，直到30日收假，他想亂跑也沒時間。

菲爾普斯剛拿下明星賽MVP頭銜。(報系資料照)

菲爾普斯(金酒)：返美慶生

曾跟B.戴維斯當過隊友的菲爾普斯，兩人同樣選擇春節期間返美，只是菲爾普斯願意留到打完明星賽才走，也讓他賺到明星賽MVP頭銜與1萬元獎金，只是21日打完後，他馬上就搭機返回美國洛杉磯了。

為何這麼急著返美？原來是菲爾普斯打算趕緊回去跟親友慶祝自己27歲生日，然後打算好好放鬆一下，接著才回來台灣續替金酒奮戰，畢竟金酒正與台銀競爭季後賽最後1席位置，也就是例行賽第6。

(中時電子報)