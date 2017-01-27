專業認證！美國癌症研究所端出13種抗癌食物

藍莓、蘋果、花椰菜等，都是專家認證的抗癌好食物。（本報系資料照片）

癌症和飲食密切相關，美國癌症研究所(AICR)推薦13種的抗癌食物，若你每天已在吃這樣的食物，以後就多吃點。肥胖會增加11種癌症的患病風險，全麥食物、豆類含有豐富的膳食纖維，蔬菜、水果卡路里非常低，透過控制體重間接抗癌！

1.藍莓：

藍莓是所有水果中抗氧化能力最強的。藍莓中含豐富的維生素C、維生素K、錳元素，還有膳食纖維。

抗癌力一級（指有較強的證據支持其抗癌作用）：結直腸癌。

抗癌力二級（指可能對這些癌症有預防作用）：口咽癌、喉癌、肺癌。

2.蘋果：

一個蘋果就含有日常推薦量10%的膳食纖維和維生素C。腸道菌群還能利用膳食纖維中的果膠產生對細胞有益的化合物。抗炎抗氧化的槲皮素、表兒茶素、紅蘋果中含有的花青素、蘋果皮中含有的三萜類化合物都使具有極強的抗氧化能力。

抗癌力一級：結直腸癌。

抗癌力二級：口咽癌、喉癌、肺癌。

3.青花菜和十字花科蔬菜：

幾乎每種十字花科蔬菜都含有豐富的維生素C、錳。一些深綠色的蔬菜還含有維生素K，葉酸、維生素B、鎂、膳食纖維、類胡蘿蔔素、花青素等也能在部分蔬菜中檢測到。

抗癌力一級：結直腸癌。

抗癌力二級：口咽癌、喉癌、肺癌。

十字花科蔬菜包括花椰菜（圖）、捲心菜、大白菜、小白菜等。（本報系資料照片）

4.櫻桃：

櫻桃能緩解頭疼和關節炎、痛風性關節炎疼痛。無論是酸櫻桃還是甜櫻桃都富含維生素C和膳食纖維，還有礦物質鉀。酸櫻桃中還含有維生素A。花青素使它們擁有抗氧化能力和鮮豔的顏色。

抗癌力一級：結直腸癌。

抗癌力二級：口咽癌、喉癌、肺癌。

5.胡蘿蔔：

半杯(約120g)胡蘿蔔就含有我們一天所需維生素A的兩倍，維生素K和膳食纖維的含量也非常豐富，有很好的抗氧化作用。

抗癌力一級：乳腺癌。

6.咖啡：

咖啡的抗癌機制目前仍不是特別明確，咖啡的成分也隨著咖啡豆的改變而改變。整體來說，咖啡含有維生素B和植物素，有抗氧化作用。

可預防子宮內膜癌、肝癌。

可能預防：胰腺癌、腎癌。

7.蔓越莓：

蔓越莓富含維生素C和膳食纖維。花青素、熊果酸、苯甲酸等，使它有極強的抗氧化能力。

抗癌力一級：結直腸癌。

抗癌力二級：口咽癌、喉癌、肺癌。

8.亞麻籽：

亞麻籽含有優質鎂、錳、維生素B1、膳食纖維，富含礦物質硒，還能提供蛋白質和微量元素銅。亞麻籽中的脂類還含有omega-3 脂肪酸。亞麻籽富含植物類雌激素如木脂素，因此很多研究都集中在它能預防乳腺癌，近年來還有研究亞麻籽在前列腺癌和結腸癌中的作用。

抗癌力一級：結直腸癌。

9.葡萄柚：

一個葡萄柚就能提高成年人一天所需的維生素C。

抗癌力一級：結直腸癌。

抗癌力二級：口咽癌、喉癌、肺癌。

10.大豆：

大豆含豐富的植物性雌激素，膳食纖維、鉀、鎂、銅、錳、鐵等。大豆還是多不飽和脂肪酸ω-6和ω-3的優質來源。但由於豆類食物做法豐富多樣，有些在製作過程中會對營養素有不同程度的損害，不能一概而論。

抗癌力一級：結直腸癌。

11.茶：

此處推薦的茶指的是來自於植物樹葉的白茶、綠茶、黑茶、烏龍茶，並非來自於根莖、種子花朵等的花草茶，茶中的營養素也取決於茶的種類。茶含有咖啡因、兒茶酚、茶紅素和茶黃素等。研究更多的集中在綠茶與癌症上面，因為綠茶中有豐富的EGCG。

AICR目前仍未提供茶預防癌症的確切結論。

12.核桃：

核桃中的亞麻酸、鞣花酸、類黃酮都是實驗室裡受歡迎的抗癌成分，動物實驗顯示它能減慢乳腺癌和前列腺癌的進展速度。

AICR因認為證明堅果類抗癌作用的證據有限，仍未提出確切結論。

核桃中的亞麻酸、鞣花酸、類黃酮是實驗室裡受歡迎的抗癌成分。（本報系資料照片）

13.全麥：

全麥包括糙米、燕麥片、玉米、全麥麵包、大麥、蕎麥、幹小麥、小米、高粱等。全麥食物含完整的營養素，包括膳食纖維的麩類、澱粉胚乳等。

抗癌力一級：結直腸癌。

(中時電子報)