布裘離婚掀世紀話題 記者密謀拍紀錄片爆料
好萊塢巨星布萊德彼特和安潔莉娜裘莉，去年驚爆離婚後就話題性十足，不僅涉嫌在飛機上家暴小孩，更驚傳兩人的婚姻根本就是開放式關係，現在更傳出一名加拿大籍的調查記者兼紀錄片導演伊恩哈普林，預計拍攝2人婚姻紀錄片，並爆料不為人知的內幕。
根據英國《太陽報》報導，伊恩哈普林打算藉著此紀錄片，驚爆布裘婚姻的驚人內幕，甚至還將公布兩人離婚的真正原因，此外也堅稱兩人在爆發婚變前早已分手一年多了，雖然為了爭奪孩子監護權，一度面臨撕破臉的窘境，不過有消息人士指出，兩人已達成協議願意將離婚傷害將至最低，確保孩子們不被打擾，可見關係已經逐漸破冰。
(中時電子報)
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