馬英九：訪美不會與川普團隊見面

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前總統馬英九今天表示，昨天總統府核准他2月訪問美國，這次主要去紐約、波士頓、華盛頓，對象是智庫；至於會不會和美國總統川普團隊見面，馬英九說，不會。

今天是除夕，也是馬英九卸任後首個農曆春節；馬英九上午循例前往老家附近的興安宮、福興宮參拜，隨後前往興隆派出所慰勉留守員警，並赴興安里辦公室與義工、巡守隊員話家常。

馬英九抵達福興宮時，已有相當多民眾在現場等候，鼓掌歡迎馬英九的到來，也有人高喊「馬總統你好帥」，相當熱情。馬英九參拜後，發送親筆寫的春聯給排隊民眾。

馬英九表示，他希望今年風調雨順、颱風小，不要沒有颱風，因為沒有颱風就會缺水，也希望經濟振興、出口多。

根據馬英九辦公室公布資料，馬英九應美國智庫及學術機構邀請，2月28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓，3月11日返台。1060127

(中央社)