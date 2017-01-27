大年除夕 海空春運尖峰順利
今天是除夕，台澎海空春節疏運達最高峰，馬公機場各航班班班客滿，臺華輪也載著300多名鄉親在中午抵達馬公港，鄉親回家過年。
澎湖縣長陳光復今天在旅遊處長王馨珮、馬公航站主任洪建男等人陪同下，於馬公機場出境大廳歡迎返鄉的鄉親，分送給每人返鄉過年鄉親黑糖糕、飲料和冬季觀光護照，現場還安排有陳宏銘等現場演唱，觀光局澎管處也在機場遊客中心分送「澎湖限定」等紅包袋給出境旅客，讓每名返鄉過年的鄉親，感到溫馨。
馬公機場今天各航空航線起降航班共計有104架次，其中馬公往本島航班都有空位，不過，由本島飛抵馬公各航班，幾乎是班班客滿，上午10時30分至11時，共飛抵5班，機場出境廳到處是返鄉人潮。
航行高馬航線的「臺華輪」，今天也加班疏運，上午自高雄載送了350名鄉親和部大小車輛返澎，下午4時也將再返航高雄。1060127
(中央社)
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