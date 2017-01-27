我也是穆斯林 名人搶註冊抵制川普
美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天表示，只要美國總統川普影響眾多移民的政策生效，她已「準備好」註冊成穆斯林。
她推文說：「我受天主教教育長大，後來變成聖公會教徒，之後發現我們家族是猶太人，現在我已準備好要註冊成穆斯林。」並附上＃團結標籤。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，根據初擬的行政命令內容，川普考慮禁止難民入境4個月，履行備受爭議對抗恐怖主義競選承諾。
川普還表示，針對試圖進入美國的穆斯林移民實施特別嚴格的規定，是國家安全層級議題，就算大選獲勝後，川普也一再重申他要建立資料庫、要求住在美國的穆斯林註冊。
歐布萊特並非唯一表示要註冊成穆斯林的名人，電視喜劇「宅男行不行」（The Big Bang Theory）女演員馬伊姆拜力克（Mayim Bialik）也推文參與這個團結活動。
她說：「我是猶太人，如果事態演變至那樣，我也準備註冊成穆斯林。」
川普25日下午簽署第1道行政命令後，推特上#無禁無牆（NoBanNoWall）與＃歡迎難民（RefugeesWelcome）的標籤紛紛湧現，上萬人簽署由天主教福音團體推動的親難民請願書，穆斯林、移民與他們的支持者走上紐約與其他地方的街頭集會抗議。
許多過去就站在同一陣線的種族、宗教平等推動團體，現在團結一致更甚以往。
形容自己是「無文件身份，無所畏懼待在這裡」的「讓我們團結夢想網絡」（United We Dream Network）主席馬蒂內茲（Greisa Martinez）說：「攻擊我們其中1人，就是攻擊我們全部。」
她說：「我們相信，川普的大規模驅逐計畫才剛開始。」（譯者：中央社許湘欣）1060127
(中央社)
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